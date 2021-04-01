Польша открестилась от обвинений Nord Stream в провокациях

https://static.news.ru/photo/67e8f448-9374-11eb-a515-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/rian_ru

Польские военные отвергли обвинения компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream в провокационной деятельности в водах Балтики. Вооружённые силы страны не занимаются подобным, ответило Оперативное командование польских вооружённых сил.

ВМС страны не ведут никакой провокационной деятельности, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Там подчеркнули, что всегда соблюдали международное право. Тем не менее в Варшаве официально признали факт выполнения регулярных патрульных и разведывательных рейсов на Балтике.

Ранее было опубликовано фото подлодки, пытавшейся помешать трубоукладчику «Фортуна». Техника едва не сорвала якорную систему российского корабля.

В Nord Stream считают, что единственной целью подобных действий было препятствование осуществлению проекта. Там отметили, что «это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», с учётом того, что «Северный поток — 2» — это экономический, а не военный проект.

Как ранее писал NEWS.ru, повышенная активность военных на этой территории стала заметной после возобновления сооружения морского участка газопровода. Работы возобновились в январе 2021 года.