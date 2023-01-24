Политолог: Россия устроит «теплый прием» специалистам НАТО в зоне СВО Политолог Перенджиев: Россия признает специалистов НАТО в зоне СВО комбатантами

Россия устроит «тёплый прием» специалистам НАТО, которые Запад направит в зону СВО для обслуживания боевых машин, рассказал «Народным Новостям» политолог Александр Перенджиев. Они не будут восприниматься российской армией как гражданские, которые только ремонтируют военную технику, пояснил эксперт. По его словам, специалистов НАТО признают комбатантами, то есть принимающими участие в боевых действиях лицами, что сделает их законными целями для российской армии.

Они так же будут комбатантами признаваться с российской стороны, то есть, участниками боевых действий, участниками конфликта и будут подлежать уничтожению. Россия должна четко это объявить, чтобы они не думали, что они какие-то гражданские, что они только ключами да отвертками работают, — подчеркнул Перенджиев.

Политолог отметил, что западные специалисты на самом деле будут выступать в качестве инструкторов ВСУ. Они будут обучать украинских военных эксплуатировать западную технику и использовать ее в ходе боевых действий.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Вооруженные силы России сделают так, чтобы вся западная военная техника, поставляемая украинской стороне, была буквально перемолота. Он подчеркнул, что противники Москвы продолжают повышать ставки.