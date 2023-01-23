В МИД пообещали перемолоть западное оружие на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: западная военная техника на Украине будет перемолота

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России сделают так, чтобы вся западная военная техника, поставляемая украинской стороне, была буквально перемолота, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что противники Москвы продолжают повышать ставки, передает ТАСС.

Противники России продолжают повышать ставки, но, как абсолютно твердо, уверенно заявлялось с нашей стороны не один раз: цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае, и вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников, будет буквально перемолота, — сказал замглавы МИД РФ.

Также он прокомментировал заявления США о возможности поставок ракет дальнего действия MGM-140 ATACMS Киеву. Рябков назвал эти сообщения «элементом психологической войны».

Как ранее написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, если военный конфликт на Украине затянется надолго, то страны, которых «достали американцы и свора их кастрированных псов», могут сформироваться новый военный альянс.

Он также призвал не строить никаких иллюзий относительно новых поставок вооружений Киеву. России, по его мнению, будет «очень непросто», поскольку враги намерены «измотать и уничтожить» нас.