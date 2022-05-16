О переизбрании венгерским парламентом Виктора Орбана премьером Венгрии в беседе с NEWS.ru рассказал директор Международного института политической экспертизы, председатель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко. Он отметил, что новоизбранный глава кабмина является сильным лидером, который имеет чёткую пророссийскую ориентацию, в отличие от его польского коллеги.
Конечно же Орбан достаточно сильно выделяется на фоне лидеров остальных европейских стран. По сути дела, на сегодняшний день есть две страны, которые очень сильно выделяются по политической стилистике в рамках Евросоюза, это Венгрия и Польша, в них выстроена система личной власти. В первом случае — премьер-министра Ярослава Качиньского, во втором Виктора Орбана. И там и там делается ставка на консервативные ценности, но есть кардинальные отличия в отношении к России. И если Польша Качиньского - это страна, которая является сторонником «ястребиного отношения» к России, то Венгрия Орбана наоборот, выстраивает особые отношения с РФ и в общем-то получает от этого хорошие экономические преференции, — заявил Минченко.
Ранее однопалатный парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на ближайшие четыре года, его кандидатуру поддержали 133 депутата, 27 высказались против. Сразу после голосования он принёс присягу в качестве главы кабмина. Орбан занял премьерское кресло уже в пятый раз.