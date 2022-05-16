Конечно же Орбан достаточно сильно выделяется на фоне лидеров остальных европейских стран. По сути дела, на сегодняшний день есть две страны, которые очень сильно выделяются по политической стилистике в рамках Евросоюза, это Венгрия и Польша, в них выстроена система личной власти. В первом случае — премьер-министра Ярослава Качиньского, во втором Виктора Орбана. И там и там делается ставка на консервативные ценности, но есть кардинальные отличия в отношении к России. И если Польша Качиньского - это страна, которая является сторонником «ястребиного отношения» к России, то Венгрия Орбана наоборот, выстраивает особые отношения с РФ и в общем-то получает от этого хорошие экономические преференции, — заявил Минченко.