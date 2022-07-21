Политолог предупредил Киев о последствиях слов Лаврова и Шойгу Политолог Кошкин предупредил Киев о последствиях слов Лаврова и Шойгу

Глава МИД Сергей Лавров пригрозил Киеву изменением географических задач спецоперации, а министр обороны России Сергей Шойгу дал российским военным новые указания, это означает появление в арсенале отечественной армии нового вооружения для борьбы с ВСУ, которое по техническим характеристикам не будет уступать РСЗО HIMARS, заявил политолог Андрей Кошкин. По его словам, которые приводит «ПолитЭксперт», сейчас можно наблюдать процесс интенсификации боевых действий.

Будут использоваться новые виды БПЛА, которые помогут еще эффективнее выявлять противника. В войска передадут еще больше современного оружия, которое по тактико-техническим характеристикам не уступает HIMARS. Например, ракетный комплекс «Искандер». Идет интенсификация боевых действий. Активно используются наши огневые возможности для уничтожения всевозможных артиллерийских систем противника, которые работают по мирным территориям, — уточнил Кошкин.

Политолог считает, что после заявлений Шойгу и Лаврова Россия может предпринять неожиданные для киевского режима шаги. Например, увеличить интенсивность контрбатарейной войны, а также начать более активную «охоту» за западными САУ Caesar, гаубицами M777 и РСЗО HIMARS. Кошкин напомнил, что сейчас около 50 зарубежных стран помогают Украине поставкам вооружения. По мнению политолога, это говорит о том, что против России «ополчился весь коллективный Запад».

Ранее Лавров заявил, что географические задачи спецоперации на Украине могут быть расширены, если Запад передаст Киеву дальнобойное оружие. Он пояснил, что Москва не может допустить нахождения на подконтрольной киевским властям территории Украины оружия, представляющего прямую угрозу России и республикам Донбасса. Лавров также указал, что Запад не просто накачивает Украину оружием, но и заставляет использовать его более рискованно.