Politico: Франция и Польша подталкивают ФРГ к отправке танков на Украину Politico: Франция и Польша подталкивают ФРГ к отправке на Украину танков Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Танк Leopard II

Париж и Варшава подталкивают Берлин к отправке на Украину танков Leopard. Франция хочет добиться от Германии такого решения до начала саммита двух стран, который пройдет во второй половине января, сообщает Politico со ссылкой на чиновника из Парижа.

Похожее давление исходит со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров для совместной передачи Leopard Украине, — подчеркивается в публикации.

Собеседник издания пояснил, что с целью «нарушить табу» на передачу Украине западных танков выступил президент Франции Эммануэль Макрон. На прошлой неделе он объявил об отправке в Киев французских бронированных боевых машин, чтобы «немцы двинулись», добавил источник.

В Politico указали и на другую просьбу Киева, который заявил о желании получить от Парижа танки Leclerc. Запрос власти Франции изучают, хотя данные боевые машины уже сняты с производства и возможны проблемы, связанные с техобслуживанием и запчастями. При этом, по словам чиновника, Франция сможет передать свои танки Leclerc союзникам по НАТО для восполнения пробелов, которые возникнут, если те отправят Украине несколько танков Leopard.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что республика может передать Киеву лишь символическое число немецких танков Leopard. Он назвал абсурдными заявления о том, что Варшава передаст в распоряжение ВСУ несколько сотен экземпляров бронетехники. На вопрос о поставках ЗРК Patriot для Украины Кумох указал, что ВСУ получат данную технику благодаря властям Польши.