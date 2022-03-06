По просьбе Макрона ВС России объявят режим тишины в ряде городов Украины

По просьбе главы Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину Вооружённые силы РФ с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский гуманитарный штаб. Речь идёт о таких городах, как Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

В штабе добавили, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз будут бессмысленны, поскольку весь процесс будет контролироваться с помощью беспилотников.

Разговор Путина и Макрона, который состоялся 6 марта, длился 1 час 45 минут. Эта беседа стала четвёртой за последние 10 дней и 14-й с декабря 2021 года. В повестку телефонного разговора, посвящённого обстановке на Украине, вошли такие темы, как безопасность атомных электростанций, эвакуация гражданских из мест боестолкновений и ход переговоров с украинской делегацией.

Главы государств также обсудили эвакуацию мирного населения, функционирование гуманитарных коридоров и соблюдение «режима тишины». Российская сторона обратила внимание на использование украинскими силами перемирия в целях наращивания сил, а также на игнорирование желаний мирного населения. Путин предложил Макрону воздействовать на власти Киева и заставить тех соблюдать международное право.