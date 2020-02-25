https://static.news.ru/photo/f34c93ee-57f9-11ea-925d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 февраля в Румынии.

По данным Reuters, инфицированный вернулся в страну три недели назад после посещения Италии.

К 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Ранее NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в Италии увеличилось до 322, а количество умерших — до десяти. Только с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев инфицирования.