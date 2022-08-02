Первый корабль из Одессы прошел по «зерновому коридору»

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Первое судно, груженое украинским зерном, вышло из одесского порта по «зерновому коридору». Как сообщает Ukrainian Shipping Magazine (USM), кораблем, которому удалось успешно пройти по водному маршруту, стал сухогруз Razoni. В издании отметили, что грузовой корабль зашел в «безопасную зону» в районе румынского портового города Сулин.

Далее судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан. — NEWS.ru), — сказано в тексте заметки.

В USM добавили, что на борту корабля находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Отправления также ожидают 16 судов с продовольствием.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан. Зерновой караван, состоящий из 16 кораблей, будут сопровождать беспилотники. Турция будет следить за перемещением груза при помощи спутников.