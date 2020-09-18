Первую вакцину от COVID в Германии могут зарегистрировать до конца года

https://static.news.ru/photo/ef655194-fa7e-11ea-8133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

В Германии учёные проводят третью стадию клинических испытаний девяти вакцин от коронавирусной инфекции.

По словам Клауса Цихутека, руководителя Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, первую вакцину в Германии могут зарегистрировать уже к концу 2020 года, пишет ТАСС.

Мы рассчитываем на первую регистрацию в конце этого года — начале следующего, — сообщил он.

При этом глава Института Эрлиха добавил, что после официальной регистрации препарата пройдёт несколько месяцев, прежде чем вакцина станет общедоступной.

Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха отвечает за допуск лекарственных препаратов на немецкий рынок и контроль оборота медикаментов.

На данный момент в мире ведётся около 170 разработок вакцины от COVID-19. Первой в мире вакцину зарегистрировала Россия. Препарат «Спутник V» разработан Центром им. Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения отметили девять наиболее перспективных проектов по созданию вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» вошёл в этот перечень.