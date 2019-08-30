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Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс сказал, что США и Польша будут продолжать совместную оборону вместе с другими союзниками. Такое заявление он сделал во время выступления в Варшаве в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны.

Он отметил, что поляки всегда имели надежду и не поддавались отчаянию, передаёт TVP .

Вы никогда не теряли ваш дух. Ваши угнетатели пытались вас сломить, но Польшу нельзя было сломить, — подчеркнул он.

Политик добавил, что 1 сентября вспоминают людей, погибших во время борьбы с нацизмом.

По его словам, свободу можно защитить при наличии сильного союза независимых государств.

США и Польша будут призывать наших союзников выполнять те обещания, которые мы давали друг другу, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Пенс запланировал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Польши.