Нужен другой: патриарх Филарет потребовал от Константинополя новый томос

https://static.news.ru/photo/5d6a924a-ba0f-11ea-a986-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Филарет Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Филарет, который известен как непримиримый сторонник полной независимости украинской Церкви, потребовал от Константинопольского патриарха Варфоломея новый томос об автокефалии. Прежний документ лидер неканонического Киевского патриархата посчитал лукавым.

Он напомнил, что выданный в 2019 году Украине томос не сделал Церковь Украины действительно самостоятельной, а лишь переподчинил от Москвы Константинополю, оговорив целый ряд условий.

Среди ключевых — отказ Украины от патриархии и объединение существовавших на тот момент церквей под крылом единой митрополии, которая и получила документ.

Можно было предоставить томос и без зависимости от Константинопольского патриархата. И мы на такой томос и рассчитывали. Но <...> надо было предоставить его не митрополии, а патриархату. Почему так? Потому что патриархат не может быть в составе другого патриархата, а митрополия может, — объяснил Филарет в интервью изданию «Апостроф».

Зависимость проявляется и в том, что юрисдикция Православной церкви Украины (ПЦУ) распространяется только на территорию страны. При этом украинцы, живущие за рубежом, должны принадлежать к Константинопольскому патриархату.

Кроме этого, у украинской церкви нет права варить своё миро — специальное масло для обрядов. Есть и ряд других оговорок. Например, о том, что украинские церковные вопросы рассматриваются не Поместным собором, а патриархом Константинополя.

Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос. И мы надеялись, что таким он и будет, — заявил Филарет.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур страны. В январе 2019 года новая Церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако вскоре Филарет стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что упразднённый решением объединительного собора неканонический Киевский патриархат, ранее возглавляемый им, продолжает существовать.