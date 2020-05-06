Парламент Сербии поддержал отмену режима ЧС

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Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, во Франции за сутки выросло на 278 — до 25 809 человек. Об этом сообщили в Минздраве страны.

С начала пандемии в стране в больницах скончались 16 237 человек, в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях — 9 572 пациента, передаёт ТАСС. В настоящее время с коронавирусом в...