Парламент Сербии поддержал отмену режима ЧС

Депутаты сербского парламента проголосовали за отмену введённого в стране режима чрезвычайного положения. Против не высказался ни один политик.
Поддержали инициативу 155 парламентариев, двое воздержались,
Важнее всего для нас в этот момент, чтобы страна снова начала работать. Работать, учитывая все необходимые предосторожности, — подчеркнула премьер-министр Ана Брнабич, которая внесла предложение в парламент.
Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российских военных медиков за помощь. Те с 3 апреля помогали в борьбе с распространением коронавируса.
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