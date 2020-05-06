Европа

Парламент Сербии поддержал отмену режима ЧС

22:20, 06 мая 2020
Фото: Nemanja Cabric/Global Look Press

Депутаты сербского парламента проголосовали за отмену введённого в стране режима чрезвычайного положения. Против не высказался ни один политик.

Поддержали инициативу 155 парламентариев, двое воздержались, передаёт ТАСС. Таким образом решение вступит в силу с момента публикации в официальном издании.

Важнее всего для нас в этот момент, чтобы страна снова начала работать. Работать, учитывая все необходимые предосторожности, — подчеркнула премьер-министр Ана Брнабич, которая внесла предложение в парламент.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российских военных медиков за помощь. Те с 3 апреля помогали в борьбе с распространением коронавируса.

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