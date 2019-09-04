https://static.news.ru/photo/a19b2af6-cf4b-11e9-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нижняя палата парламента Великобритании (Палата общин) в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона отложить процедуру Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года.

Как сообщает ТАСС , законопроект после внесения правки поддержали 327 парламентариев. Против проголосовали 299 человек. Чтобы вступить в силу, закону необходимо одобрение верхней палаты (Палаты лордов). Это может случиться уже 5 сентября, однако выступающие за Brexit без сделки депутаты могут замедлить процесс с помощью парламентских процедур.

Инициатива стала серьёзным ударом по позициям Бориса Джонсона, ранее призвавшего парламентариев не затягивать выход из ЕС, писал News.ru.