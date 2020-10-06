«Пахнет инсценировкой»: кто в ЕС бьётся за версию самоотравления Навального

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на днях заявил, что европейские санкции против России из-за отравления Алексея Навального неизбежны. Но так считают далеко не все в Европе. Популистские партии в ФРГ, Италии, Франции и Австрии продолжают защищать российскую точку зрения даже в таком щекотливом деле, как инцидент с оппозиционером из РФ. Противники обвиняют их в том, что они делают это на деньги Кремля, но в действиях европейских «адвокатов» России можно усмотреть и расчёт на внутреннюю аудиторию.

Самые известные защитники позиции Москвы в ФРГ — это крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Как ясно из её названия, члены движения стремятся во всём противопоставить себя правящей коалиции, состоящей из блока ХДС/ХСС и социалистов (СДПГ). Это касается и линии правительства Ангелы Меркель по отношению к России. Так что позицию АдГ по делу Навального предсказать было несложно: если официальный Берлин обвиняет в отравлении оппозиционера Кремль, то ультраправые будут возражать.

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию по делу Навального, осуждающую Россию. Среди партий, проголосовавших «против», предсказуемо оказалась «Альтернатива для Германии». Как позже пояснил её член, депутат ландтага Берлина Гуннар Линдеманн, в попытках обвинить Москву в отравлении оппозиционера якобы просматривается корыстный интерес США, стремящихся положить конец проекту российского газопровода «Северный поток — 2».

Всё это пахнет инсценировкой трансатлантических и американских газовых лоббистов, — написал Линдеманн в Facebook. — Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30% дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые десятилетиями считались надёжными.

Это не первая конфликтная тема, в которой члены АдГ занимают официальную российскую точку зрения. Так, члены партии регулярно ездят в Крым и Донбасс и хвастаются несколькими русскоязычными депутатами в бундестаге. Как видно по успешным для партии результатам региональных выборов, пророссийская позиция им никак не вредит. С одной стороны, они получают голоса «русских немцев» — эмигрантов из бывшего СССР, переехавших в Германию в 1990-х. С другой — оттягивают на себя поддержку жителей восточных регионов, где до сих пор сильна ностальгия по временам ГДР.

С пророссийской позицией АдГ отчасти солидарна немецкая Левая партия (Die Linke) — наследники Социалистической единой партии ГДР. Как несложно догадаться, она также особенно популярна на востоке Германии.

Александр Неу Christian Spicker via www.imago-images.de/Global Look Press

Для меня всё ещё остаётся неясным, кто ответственен за эту атаку, — прокомментировал отравление Навального депутат бундестага от Левой партии Александр Ной. — Всё указывает на Москву, и весь Запад указывает на Путина. Я думаю, всё немного сложнее.

Против резолюции Европарламента по делу Навального также проголосовали французская ультраправая партия «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт»), их коллеги по националистическому лагерю Австрийская партия свободы, а также итальянская «Лига». Последняя объяснила свой шаг тем, что решение о необходимости введения санкций было принято слишком поспешно.

Европа решила использовать такой серьёзный факт, как отравление, который должен быть осуждён и тщательно расследован, в качестве повода для несбалансированной резолюции против России, — заявила «Лига». — Европа более не считает Россию стратегическим партнёром и преследует пагубную политику санкций, которые наказывают в том числе итальянские компании.

Французские и австрийские националисты не комментировали своё решение, что тоже неудивительно. Продолжая поддерживать позицию Москвы по факту, партии находятся не в том положении, чтобы особенно это афишировать. Их отличие от «Альтернативы для Германии» и Die Linke в том, что они притязают на общенациональный уровень власти, причём не в далёком будущем, а уже сейчас.

Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен в 2017 году предприняла рискованный шаг, поехав на встречу с Владимиром Путиным накануне президентских выборов. Но расчёт не оправдался, и Ле Пен с треском проиграла Эммануэлю Макрону во втором туре. От российской поддержки партии в наследство остался только весьма неприятный скандал с финансированием её избирательной кампании банком из РФ. Французское законодательство запрещает брать деньги на такие цели за рубежом, и Ле Пен уже несколько лет пытается доказать, что ничего не нарушала. Правда, с момента проигрыша главы французских националистов на выборах количество её высказываний по поводу России заметно уменьшилось.

Австрийская партия свободы тоже оказалась замешана в скандале с участием России, который стоил ей членства в правящей коалиции. В мае 2019 года в немецких СМИ появилась запись разговора главы партии Хайнца-Кристиана Штрахе с подставной «племянницей русского олигарха», которой он обещал политическое содействие в заключении крупных сделок в обмен материальную помощь. После этого вице-канцлеру Штрахе пришлось подать в отставку, а его партии — выйти из коалиции. Но хотя связи с Москвой у австрийских националистов после этого стали менее публичными, целиком они не были оборваны.