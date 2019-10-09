Преступником, который открыл стрельбу в синагоге в немецком Галле, оказался 27-летний гражданин ФРГ Стефан Б. Он вёл трансляцию нападения в Интернете.
Видеозапись находится в распоряжении полиции. Трансляция велась на одной из стриминговых платформ, однако позднее была заблокирована, передаёт немецкая
По данным AFP, в момент стрельбы в синагоге находились десять граждан США.
— AFP news agency (@AFP)
#BREAKING10 Americans were in German synagogue during shooting: US ambassador pic.twitter.com/5WzE92oU8K 9 октября 2019 г.
Ранее News.ru писал, что очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.
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