https://static.news.ru/photo/50fe59ac-eac0-11e9-95cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Преступником, который открыл стрельбу в синагоге в немецком Галле, оказался 27-летний гражданин ФРГ Стефан Б. Он вёл трансляцию нападения в Интернете.

Видеозапись находится в распоряжении полиции. Трансляция велась на одной из стриминговых платформ, однако позднее была заблокирована, передаёт немецкая Focus .

По данным AFP, в момент стрельбы в синагоге находились десять граждан США.

#BREAKING 10 Americans were in German synagogue during shooting: US ambassador pic.twitter.com/5WzE92oU8K — AFP news agency (@AFP) 9 октября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.