Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Преступником, который открыл стрельбу в синагоге в немецком Галле, оказался 27-летний гражданин ФРГ Стефан Б. Он вёл трансляцию нападения в Интернете.

Видеозапись находится в распоряжении полиции. Трансляция велась на одной из стриминговых платформ, однако позднее была заблокирована, передаёт немецкая Focus.

По данным AFP, в момент стрельбы в синагоге находились десять граждан США.

Ранее News.ru писал, что очевидец инцидента в городе Галле на востоке Германии описал злоумышленника, устроившего в стрельбу. По его словам, преступник выглядел как полицейский.

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