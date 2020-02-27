https://static.news.ru/photo/f7032498-5953-11ea-a222-fa163e074e61_660.jpg Фото: EurovisionSongContest/facebook.com

Европейский вещательный союз ответил на вопрос о возможности отмены конкурса «Евровидение-2020» в Нидерландах из-за распространения коронавируса. В организации следят за ситуацией, однако называть сценарии ещё рано, уверены там.

Все меры, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения и местными властями, принимаются, рассказали в ЕВС изданию iReactor.

Мы будем продолжать следить за событиями в Европе, однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии, — подчеркнули там.

Ранее ведущий нидерландский вирусолог и эксперт по гриппу Аб Остерхаус заявил, что если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.

К 27 февраля количество погибших от вируса возросло до 2801 человека. С момента начала эпидемии заразились 82 164 человека, выздоровели — 32 872.