Опубликованы первые результаты анализа места подрыва «Северного потока» Nord Stream AG представила первые результаты анализа места подрыва «Северного потока»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

На месте взрыва газопровода «Северный поток — 1» обнаружены кратеры техногенного характера на дне моря глубиной три — пять метров, сообщил оператор трубопровода Nord Stream AG, подводя итоги первичного сбора данных с места повреждения первой нитки газопровода в водах Швеции. Отмечается, что участок трубы между кратерами полностью разрушен.

В сообщении уточняется, что кратеры техногенного характера находятся на расстоянии около 248 метров друг от друга. Фрагменты разрушенного участка трубы между этими кратерами разбросаны в радиусе не менее 250 метров.

Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные, — указано в релизе.

1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что на тот момент Россия не обладала данными по итогам расследования взрывов на «Северных потоках». По его словам, Москва только приступила к изучению произошедшего.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что специалистов от «Газпрома» допустили до обследования мест взрывов на трубопроводах. Они уже обнаружили соответствующие повреждения.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Позднее Швеция завершила расследование на месте утечек из газопроводов. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.