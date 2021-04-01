Опубликовано фото подлодки, пытавшейся помешать трубоукладчику «Фортуна»

Опубликовано фото неопознанной подлодки, которая едва не сорвала якорную систему российского трубоукладчика «Северного потока — 2» «Фортуны».
В четверг утром компания-оператор строительства газопровода сообщила о провокациях со стороны военных кораблей в районе проведения работ трубоукладчика.
Речь идёт о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов, — говорилось в сообщении Nord Stream 2 AG.
В компании считают, что единственной целью подобных действий было препятствование осуществлению проекта. Там отметили, что «это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», с учётом того, что «Северный поток — 2» — это экономический, а не военный проект.
Как ранее писал NEWS.ru, повышенная активность военных на этой территории стала заметной после возобновления сооружения морского участка газопровода. Работы возобновились в январе 2021 года.