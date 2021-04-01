Опубликовано фото подлодки, пытавшейся помешать трубоукладчику «Фортуна»

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В Франции мужчина вооружённый бутылкой с воткнутым в неё зажженным куском ткани, пытался пробраться в резиденцию президента страны — Елисейский дворец. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По информации издания, мужчину заметили, когда он перелезал через забор. Два его сообщниками снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех трёх участников действа. Они помещены под стражу, их подозревают в...