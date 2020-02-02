https://static.news.ru/photo/f6164bbe-4585-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в промышленном квартале Маргера в Венеции. Операцию по обезвреживанию снаряда планируется начать в 07:30 (09:30 мск) и завершить к полудню (14:00 мск).

Граждан, проживающих в радиусе 2 км от местонахождения бомбы, эвакуировали. В общей сложности около 3,5 тысячи человек. Все магазины и торговые точки закрыты, а движение наземного и водного транспорта существенно ограничено.

После вывоза снаряд взорвут в море. В операции задействованы сотрудники различных служб и примерно 200 добровольцев. Подготовкой к «Дню бомбы» на протяжении нескольких недель занимались специальные технические сотрудники мэрии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что мобильный робот нашёл более 120 снарядов времён войны в Тверской области. Роботизированной системой MV-4 обследована территория площадью около 25 га. К работе также привлечены несколько десятков специалистов центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».