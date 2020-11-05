Опасный вирус атаковал Германию и Нидерланды

https://static.news.ru/photo/204cb904-1f60-11eb-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lui Siu Wai/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Немецкую землю Шлезвиг-Гольштейн атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8.

Местные власти сообщили, что восемь цыплят умерли за короткое время на одной ферме. Остальных больных птиц выявили и уничтожили. Вирус обнаружили и на птицефабрике в другой земле Германии — Нижняя Саксония. С такой же проблемой столкнулись и Нидерланды, где Министерство сельского хозяйство приказало забить 200 тысяч кур, передаёт Reuters.

В 2020 году очаг птичьего гриппа обнаруживали и в России. Впервые это было в Челябинской области в августе, когда H5N8 нашли в трупах четырёх домашних гусей и дикой утки. Затем вирус фиксировали в Омской области и Татарстане.

Ранее, как писал NEWS.ru, Министерство сельского хозяйства Филиппин объявило о выявлении вируса птичьего гриппа H5N6 на фермах в северной провинции Пампанга. В качестве упреждающей меры было уничтожено около 38 тысяч кур. Тогда власти страны заверили, что вирусом не были заражены цыплята-бройлеры, которых могли бы употребить в пищу местные жители. Министерство сельского хозяйства предположило, что вспышку вызвали перелётные птицы. В регионе Центральный Лусон, к которому относится провинция Пампанга, устраивают свои гнёзда до 150 тысяч перелётных птиц каждый год.

Высокопатогенный птичий грипп — остро протекающее вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.