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Сигара, которую английский премьер-министр Уинстон Черчилль не докурил в 1953 году в театре «Колизеум», выставлена на торги.

В комплекте с окурком продадут письмо нашедшей сигару театральной билетёрше от секретаря политика, в котором сообщается, что Черчилль, в ответ на её просьбу, даёт разрешение поделиться историей находки. Аукционеры рассчитывают получить за лот около $7,3 тысяч, передаёт Daily Telegraph .

Как писал News.ru ранее, аукционный дом Cheffins в Великобритании выставит на торги около 170 предметов, принадлежавших покойному участнику группы The Prodigy Киту Флинту. В частности, с молотка уйдёт готическая дубовая кровать и кольцо, которое музыкант носил в носу. Кроме того, на аукционе представят золотой комод, награду MTV, архив сольных записей, художественные работы и одежду Флинта.