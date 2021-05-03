«Октоберфест» отменили второй год подряд

https://static.news.ru/photo/33c2c83e-ac19-11eb-86dd-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Знаменитый пивной фестиваль «Октоберфест» вновь не пройдёт из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает немецкое агентство dpa .

Решение об отмене мероприятия было принято на встрече бургомистра Мюнхена и премьера Баварии. Планировалось, что «Октоберфест» в этом году будет проходить с 18 сентября по 3 октября. Однако сохраняющиеся высокие темпы распространения инфекции, а также массовость фестиваля, который посещают не менее 6 млн человек со всего мира, поставили под сомнение целесообразность такого мероприятия.

В прошлом году пивной фестиваль, который является одной из визитных карточек Мюнхена и Германии в целом, также был отменён. Эксперты отмечают, что отмена такого масштабного мероприятия экономически ударит не только по пивоваренным компаниям, но и по всей туристической отрасли Баварии.

Ранее руководитель Управления гражданской авиации Португалии Луис Мигель Рибейру заявил, что ЕС потерял более 7 млн рабочих мест из-за закрытия границ.