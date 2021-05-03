Евросоюз потерял 7 млн рабочих мест из-за закрытия границ

https://static.news.ru/photo/a1ce0950-ac06-11eb-9938-96000091f725_660.jpg Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

Сокращение объёма авиаперевозок из-за вызванного коронавирусом закрытия границ привело к потере около 7 млн рабочих мест в Европейском союзе. Об этом рассказал руководитель Управления гражданской авиации Португалии Луис Мигель Рибейру, пишет Lusa.

По его словам, восстановление отрасли воздушных перевозок займёт больше времени, чем предполагалось ранее.

В Европе социальные последствия уменьшения объёмов перевозок воздушным транспортом были особенно тяжёлыми, что привело к потере около 7 млн рабочих мест, — подчеркнул он.

Рибейру отметил, что несмотря на это, нужно продолжать скоординировано и последовательно отвечать на распространение COVID-19.

Накануне Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС смягчить ограничения на въезд иностранным туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Однако препарат должен быть разрешён к применению в ЕС.

Ранее еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс заявил, что введение сертификатов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, едва ли поможет вернуться к нормальной жизни уже к лету. Однако этот документ станет «надёжным инструментом» для свободного перемещения граждан внутри Евросоюза.