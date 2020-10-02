Новым мэром Риги стал Мартиньш Стакис

https://static.news.ru/photo/57a9e4d4-04a9-11eb-9e7e-fa163e074e61_660.jpg Мартиньш Стакис Фото: Saeima/wikipedia.org

Дума Риги нового состава на своём первом заседании выбрала представителя либерального блока «Для развития / За!» и «Прогрессивные» Мартиньша Стакиса мэром города.

За Стакиса проголосовали 46 депутатов, против — 11, никто не воздержался. Его кандидатуру поддержала также часть оппозиции, а не только партнёры по коалиции, — сообщает национальное агентство LETA.

Большинство в думе сформировали блок «Для развития / За!» и «Прогрессивные» вместе с Новой консервативной партией (НКП), блоком национального объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» и «Латвийского объединения регионов» (ЛОР), а также партией «Новое Единство».

Мы — новая правящая коалиция в Рижской думе — стартовали на этих выборах с разными программами. Но с самого начала мы были едины в том, что Риге нужны перемены — продуманные, решительные и долгосрочные, — цитирует ТАСС Стакиса.

Он обозначил основные приоритеты в работе — борьбу с коррупцией, динамичное развитие города, привлечение инвестиций, благоустройство и сокращение очередей в детские сады.

Либеральный блок «Для развития / За!» и «Прогрессивные» победил на выборах в Рижскую думу 29 августа, получив 18 мандатов из 60-ти.

Как писал NEWS.ru, явка на выборы в Рижскую думу впервые оценивается как самая низкая за 23 года. Явка составила всего 40,6%, тогда как в 2017 году — 58,72. По данным экзитполов, на выборах побеждает объединение партий «Для развития/За» — «Прогрессивные». Они могут получить 26,6% голосов. На втором месте может оказаться «Согласие» с 18,9% голосов, на третьем — партия «Честь служить Риге», за которую могут отдать голоса 7,4% избирателей. В 2001 году явка на выборы в Рижскую думу составила 60,8%, в 2005 году — 52,85%, в 2009 — 58,9%, в 2013 — 55,55%.