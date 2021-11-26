Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в Германии

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», выявили у жителя Германии, некоторое время назад вернувшегося из Южной Африки. Об этом в Twitter сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Инфицированный находится на карантине.

Глава ведомства уточнил , что окончательные результаты анализов ещё не готовы, однако у туриста обнаружены несколько мутаций, характерных для «омикрона», поэтому существует большая вероятность того, что он является носителем нового штамма.

Заражение «омикроном» также заподозрили у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта. Представитель Минздрава страны Даниэл Кэппл заявил, что наличие у неё инфекции будет подтверждено или опровергнуто в ближайшее время, когда будут готовы результаты анализов, передаёт ТАСС. По данным местных СМИ, речь идёт о жительнице города Либерец, которая ездила в Египет на отдых.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала отнестись со всей серьёзностью к новому штамму. Она предупредила, что эта разновидность вируса может распространиться пот всем миру всего за несколько месяцев.

ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий обеспокоенность. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого считался доминирующим во всём мире.