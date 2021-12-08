Новое правительство Германии приняло присягу

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Новое правительство Германии, возглавляемое канцлером Олафом Шольцем, приняло присягу и приступает к работе. Первое его заседание состоится вечером 8 декабря. В составе кабмина 16 министров, сообщает РИА Новости.

Половину постов в новом правительство ФРГ занимают женщины. Они возглавляют МВД, Минобороны, Минэкономразвития, Минстроительства, МИД, Минприроды, Минобразования и Министерство по делам семьи.

В частности, пост министра обороны получила Кристина Ламбрехт. Она стала третьей женщиной подряд, возглавившей военное ведомство. Её предшественницами были Урсула фон дер Ляйнен, нынешняя глава Еврокомиссии, и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Из предыдущего состава правительства на своём посту остался только Хубертус Хайль. Он по-прежнему возглавляет Министерство труда.

Министром сельского хозяйства назначен представитель «Зелёных», сын эмигрантов из Турции и этнический черкес Джем Оздемир. В отличие от однопартийцев на церемонию вручения верительных грамот он приехал на велосипеде и в неформальной одежде, сообщает MK.RU.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага проводили овациями Ангелу Меркель с поста канцлера. Парламентарии аплодировали ей около минуты.