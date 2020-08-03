Норвегия запретила пассажирам круизных лайнеров сходить на берег

https://static.news.ru/photo/dfab245e-d59e-11ea-870e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Narten/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Норвегии запретили пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров сходить на берег в портах страны.

Решение было принято после вспышки коронавируса на круизно-экспедиционном судне «Рауль Амудсен» компании Hurtigruten. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Бент Хёие. По его словам, ограничение касается судов, на борту которых находятся более 100 пассажиров, передаёт РИА Новости.

Мы должны принять эти меры, чтобы остановить распространение вируса в Норвегии, — сказал он.

Премьер-министр отметил, что пассажиры и члены экипажа могут быть помещены в карантин в случае выявления у кого-то из них симптомов коронавируса. Ограничения будут действовать в течение 14 дней. Принятые меры не коснутся регулярного паромного сообщения.

31 июля 36 членов экипажа и несколько пассажиров судна «Рауль Амудсен» заразились коронавирусом. Около 400 пассажиров и более 120 членов экипажа, совершавших рейсы на судне, 17 и 24 июля были помещены в карантин. Оказалось, что 33 человека из инфицированных членов экипажа являются гражданами Филиппин, прибывших недавно в Норвегию для работы. При этом компания Hurtigruten не провело обязательное тестирование сотрудников на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что COVID-2019 обнаружен ещё у двух членов экипажа теплохода «Александр Суворов», всего заразились девять человек, трое госпитализированы.