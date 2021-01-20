Нидерланды введут комендантский час

Власти Нидерландов планируют ввести на территории страны комендантский час. Это станет одной из мер по предотвращению распространения коронавируса.
Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции 20 января. По его словам, правительство считает необходимым ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени (22:30 - 06:30 мск).
Жителям Нидерландов в этот период будет разрешено передвигаться по улицам только в случае острой необходимости. Так уважительными причинами для выхода за пределы дома в эти часы могут стать поездки на работу, возвращение с работы или выгул собак.
Национальный парламент ещё не одобрил предложенную правительством меру. По
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти ФРГ намерены продлить режим самоизоляции в стране до 15 февраля 2021 года, а также ужесточить правила для него. Соответствующий проект документа в ближайшее время обсудят канцлер Германии Ангела Меркель и главы регионов государства.