Нидерланды введут комендантский час

https://static.news.ru/photo/906b7c7e-5b25-11eb-9010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sylvia Lederer/XinHua

Власти Нидерландов планируют ввести на территории страны комендантский час. Это станет одной из мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте на пресс-конференции 20 января. По его словам, правительство считает необходимым ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени (22:30 - 06:30 мск).

Жителям Нидерландов в этот период будет разрешено передвигаться по улицам только в случае острой необходимости. Так уважительными причинами для выхода за пределы дома в эти часы могут стать поездки на работу, возвращение с работы или выгул собак.

Национальный парламент ещё не одобрил предложенную правительством меру. По данным ТАСС, в высшем представительном и законодательном органе Нидерландов на сегодняшний день нет единства по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти ФРГ намерены продлить режим самоизоляции в стране до 15 февраля 2021 года, а также ужесточить правила для него. Соответствующий проект документа в ближайшее время обсудят канцлер Германии Ангела Меркель и главы регионов государства.