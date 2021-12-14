Франции предрекли столкновение христианской и исламской цивилизаций

Во Франции могут столкнуться исламская и христианская цивилизации, считает французский депутат Европарламента, член партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Он рассказал Lenta.ru, что опасения вызваны массовым притоком мигрантов из мусульманских стран. По словам Мариани, Франция хоть и была «сердцем иммиграции», раньше не принимала столько людей с отличающейся от европейской культурой.

Мои оппоненты говорят, что количество мигрантов, приезжающих во Францию, осталось тем же, что и раньше. Да, может быть, цифры те же, но люди другие. Мигрант из Италии и мигрант из Мали — это два очень разных человека. Всё это может привести к столкновению цивилизаций внутри Франции, поэтому нам необходимо вернуть контроль над иммиграцией, — сказал политик.

Он отметил, что в отдельных районах и пригородах французских городов уже происходит это столкновение.

Это зоны беззакония, куда боятся заходить даже полицейские, — говорит Мариани.

При этом депутата удивила реакция некоторых французских СМИ на письмо военных о провальной миграционной политике и о том, что из-за неё Франция на пороге гражданской войны. Мариани также добавил, что у него самого итальянская фамилия, его отец прибыл во Францию из Италии, а сын Тимур наполовину русский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж начнёт реформу шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы. Ещё одним приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях. Такие государства должно иметь возможность рассчитывать на поддержку, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов.