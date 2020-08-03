Немецкие врачи заявили о второй волне коронавируса в стране

Медики в Германии уверены, что вторая волна коронавируса в стране уже началась.
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Тем самым растёт опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии, — заявила Йона.
Эксперт заявила, что немецкие клиники готовы ко второй волне COVID-19, так как она развивается постепенно,
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Первая вспышка заболевания произошла в Центральном Китае в конце 2019 года. В Германии с начала пандемии заразились более 211 тыс. человек. Скончались от заболевания более 9 тыс. человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Эстонии начинает ухудшаться. Населению следует сохранять бдительность и соблюдать меры для защиты от инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.
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