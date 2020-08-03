Немецкие врачи заявили о второй волне коронавируса в стране

https://static.news.ru/photo/d82bd78e-d623-11ea-ba4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Медики в Германии уверены, что вторая волна коронавируса в стране уже началась.

Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в интервью газете Augsburger Allgemeine. По её словам, новая волна COVID-19 более слабая по сравнению с первой волной, которая была в марте – апреле 2020 года. При этом число новых случаев заражения последовательно растёт.

Тем самым растёт опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии, — заявила Йона.

Эксперт заявила, что немецкие клиники готовы ко второй волне COVID-19, так как она развивается постепенно, передаёт ТАСС.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Первая вспышка заболевания произошла в Центральном Китае в конце 2019 года. В Германии с начала пандемии заразились более 211 тыс. человек. Скончались от заболевания более 9 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Эстонии начинает ухудшаться. Населению следует сохранять бдительность и соблюдать меры для защиты от инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.