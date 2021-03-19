Не в первый раз: в Британии отменили парад в честь дня рождения королевы

https://static.news.ru/photo/623c8d86-88f5-11eb-b297-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: royal.uk

В Великобритании второй год подряд день рождения королевы Елизаветы II не будет отмечаться парадом в центре Лондона. Соответствующее сообщение распространил в пятницу, 19 марта, Букингемский дворец.

В сообщении говорится, что парад по случаю официального дня рождения королевы, также известный как церемония выноса знамени, в этом году не будет проходить в центре Лондона в своей традиционной форме. Такое решение было принято после консультаций с правительством и «другими заинтересованными сторонами».

Рассматривается возможность проведения другого парада во внутреннем дворе Виндзорского замка, — отмечается в послании из Букингемского дворца.

Также в документе говорится о том, что грядущим летом не станет проводиться церемония посвящения в рыцари ордена Подвязки.

Официальный день рождения британской королевы отмечается во вторую субботу июня. Он сопровождается массовыми гуляниями в Лондоне. Фактический день рождения Елизаветы II — 21 апреля. Королева отмечает его в кругу семьи.

В прошлом году пандемия коронавируса уже стала причиной ограничения торжеств в честь дня рождения королевы. Из официальных мероприятий был проведён лишь мини-парад в Виндзорском замке, который занял 20 минут. Также был дан салют.

Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп, которому в 2021 году исполнится 100 лет, в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса самоизолировались в загородной королевской резиденции. В ноябре они вновь вернулись туда в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

9 января 2021 года стало известно, что королеве с супругом были сделаны прививки от COVID-19.

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