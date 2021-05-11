Названы страны ЕС, которые будут рады российским туристам летом

Благодаря высокому спросу на туристов в Евросоюзе ближайшим летом, россиянам в ряде стран ЕС будут рады, как никогда. Об этом рассказал в интервью РИА Новости руководитель Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
По словам Дженкинса, люди с вакциной будут приветствоваться в целом ряде направлений.
Такие страны, как Греция и Мальта чётко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус, — привёл пример Дженкинс.
При этом в Европе, по признанию эксперта, существует огромный накопившийся спрос на путешественников летом.
Российские туристы хотят поехать куда угодно, куда они могут поехать... Я думаю, что когда туризм откроется, особенно если это будет касаться их любимых направлений, они поедут, — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о том, что власти Болгарии открыли границы для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V».