Названы страны ЕС, которые будут рады российским туристам летом

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не уезжал с территории Украины, но его местоположение не установлено. Об этом заявил глава СБУ Игорь Баканов. Его слова приводит РИА Новости.

Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию страны, мне кажется, 8 мая этого года и пока...