Названо главное последствие отключения Прибалтики от БРЭЛЛ Энергетик Юшков: Прибалтике тяжело контролировать цены после отключения от БРЭЛЛ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Странам Прибалтики тяжело контролировать цены на электроэнергию после выхода из совместной с Россией и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, теперь Литва, Латвия и Эстония зависят от работы атомных станций в Швеции и Финляндии.

Проблема в энергетике в том, что, когда они отключились от БРЭЛЛ, получается, сократили надежность своей энергосистемы, и туда никто не хочет идти, потому что в любой момент могут подскочить цены. Из Белоруссии и России они могли свободно покупать электроэнергию в больших объемах. Это было стабилизирующим фактором. А теперь они зависят от погоды в соседних странах и от работы атомных станций прежде всего Швеции и Финляндии, даже не Польши, — сказал Юшков.

По его словам, из-за высокой доли гидроэнергетики в Хельсинки и Стокгольме количество экспорта зависит в том числе от снега, который тает и наполняет водохранилища. Энергетик объяснил, что как только воды становится меньше, страны сразу сокращают или вообще останавливают экспорт электроэнергии.

И, соответственно, тогда цены подскакивают в Прибалтике. Поэтому они теперь не могут управлять своей энергетикой, по сути, ценами, — добавил Юшков.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Евросоюза в ходе отключения Прибалтики от российских электросетей планировали спровоцировать энергокризис в Калининграде. Эксперт заверил, что такие планы существуют с 2018 года.