Назван способ снять транспортную блокаду Калининграда Дипломат Орджоникидзе назвал способ снять транспортную блокаду Калининграда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Литва решила организовать транспортную блокаду Калининграда, однако у России есть масса рычагов давления, чтобы заставить страну изменить свое решение, заявил бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, решение Вильнюса может быть приравнено к casus belli — формальной причине для объявления войны государству, пишет «Газета.Ru».

Я бы настаивал, чтобы Литва выполняла нормы международного права и не нарушала их. Вильнюс фактически ограничил России доступ к своей же территории, то есть блокировал нас. Вообще-то в классическом международном праве — это casus belli, — подчеркнул Орджоникидзе.

Вместе с этим дипломат призвал власти России воздержаться от угроз военного характера и использовать экономические рычаги давления, чтобы воздействовать на Литву. Он считает, что Вильнюс не сможет выдержать политического давления Москвы.

По его словам, ограничительные меры в адрес недружественного государства должны приниматься постепенно. Орджоникидзе также предположил, что Литва решила заблокировать Калининград по «подсказкам» американских партнеров.

Они [власти Литвы] пользуются тем, что мы сейчас заняты проведением специальной операции на Украине и действуют по подсказке США. Смысл американской политики в отношении РФ в данный момент — втянуть Европу в войну с Россией, — резюмировал дипломат.

Ранее МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ.