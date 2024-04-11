Назван сценарий, при котором ЕС придется увеличить помощь Украине Макрон: ЕС нужно будет дать Украине свыше €50 млрд при отказе США помогать Киеву

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Эммануэль Макрон

Странам Евросоюза, возможно, нужно будет выделить Украине дополнительные деньги, несмотря на пакет помощи в размере €50 млрд, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Прайм». По словам лидера республики, такая ситуация наступит в случае, если США перестанут поддерживать Киев.

Европе, вероятно, придётся согласовать больше чем €50 миллиардов помощи Украине в том случае, если США прекратят ее поддерживать, — сказал он.

Ранее стало известно, что в течение нескольких ближайших недель Еврокомиссия произведет оценку плана Украины по реформам, который необходим для получения €50 млрд до 2027 года в рамках фонда ЕС Ukraine Facility. Кроме того, в ЕК готовятся выделить Украине оставшиеся €1,5 млрд кредита из пакета переходного финансирования. Они предусмотрены на период рассмотрения украинского плана в Брюсселе.

До этого CNN сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства рассчитывает начать координировать переговоры между Москвой и Киевом. По данным телеканала, политик намерен связаться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующий день после переизбрания.