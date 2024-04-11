Стало известно, как Трамп рассчитывает достичь мира на Украине CNN: Трамп планирует достичь мира на Украине путем координирования переговоров

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах главы государства рассчитывает начать координацию переговоров между Москвой и Киевом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По его информации, политик намерен связаться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на следующий день после переизбрания.

Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что хотел убедить Трампа в необходимости помогать Украине. По его мнению, неважно, кто станет президентом США после выборов. Самое главное — не допустить усиления позиций России, уверен Кэмерон.

Вместе с этим ранее Зеленский высказался о предложениях Трампа по урегулированию конфликта на Украине путем территориальных уступок. Политик назвал их примитивными и подчеркнул, что Киеву нужны очень веские аргументы и реальная идея.