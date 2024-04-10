Зеленский высказался об идеях Трампа по Украине Зеленский назвал идеи экс-президента США Трампа по Украине примитивными

Идеи экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине путем территориальных уступок примитивны, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Politico. По его словам, Киеву нужны очень веские аргументы и реальная идея.

Если сделка заключается в том, что мы просто отдаем наши территории, и идея, стоящая за ней, заключается в этом, то это очень примитивная идея, — сказал Зеленский.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что у Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Издание сообщает, что ради скорого прекращения боевых действий на Украине Трамп может пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик уверен, что может закончить конфликт между Москвой и Киевом, оказав давление на украинскую сторону.

Как предполагают авторы, по плану Трампа Россия сохранит за собой Крымский полуостров и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в Североатлантический альянс». Это заставляет нервничать как Зеленского, так и союзников США по Альянсу, сказано в статье.