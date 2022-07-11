В ЛНР сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов Народная милиция ЛНР сообщила о взятии под контроль села Триполье и поселка Владимировка

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Союзные войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами, расположенными на территории ДНР, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Это село Триполье и поселок Владимировка.

Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком, — сказал Филипоненко.

Он добавил, что зачистка от нацбатальонов также была проведена на курорте на севере республики «Голубые озера». Филипоненко подчеркнул, что боевики уничтожали местную инфраструктуру.

Ранее стало известно, что под контроль союзных сил перешла Григорьевка. Отмечалось, что там был уничтожен крупный укрепрайон ВСУ.