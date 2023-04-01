Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в разжигании розни

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ, передает РИА Новости. По его словам, в настоящее время в его доме проходят обыски, которым он не препятствует.

Еще и говорят, что я проклинал президента [Украины Владимира Зеленского], — сказал Павел, добавив, что речь идет о цитировании им строк из Евангелия.

Очевидцы, сотрудники СБУ уже начали обыскивать 42-й корпус лавры. В этом здании проживает наместник обители.

31 марта члены комиссии по приемке объектов снова приехали в Киево-Печерскую лавру, однако верующие не допустили их к помещениям монастыря. Чиновники уже приезжали накануне, однако свою работу так и не начали. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сила по отношению к верующим при «очистке от людей государственного заповедника» применяться не будет.

Наместник Киево-Печерской сообщил, что опасается штурма. По его словам, священники подслушали телефонный разговор силовиков о подготовке атаки и передали ему информацию.