Найдено древнее захоронение воина на Готланде

Шведские археологи нашли воинское захоронение со скелетом воина и оружием возрастом 1800 лет. Об этом сообщает Sveriges Radio.

В районе Баттл на острове Готланд в поле археологи раскопали одиночную могилу. У останков обнаружен меч в сохранившихся деревянных ножнах и шпоры в районе ног, что указывает на то, что воин был всадником. Учёные говорят о сенсационности данного открытия, так как его датируют IV-V веком нашей эры. Профессор истории университета Стокгольма заявил, что столь древняя всадническая гробница — это очень необычная находка.

Ранее на юго-западе Финляндии нашли уникальный артефакт. Посох в виде змеи возрастом порядка 4400 лет, по мнению специалистов, мог принадлежать шаману. Очень хорошая сохранность находки объясняется тем, что артефакт находился в болоте и ил уберёг посох от воздействия времени. По мнению учёных, трудно определить, к какому племени относится данная находка, но известно о дохристианском космологическом значении змеи как оберега у финно-угорских племён и саамов.