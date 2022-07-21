Нацбанк Украины понизил курс гривны на 25%

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Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны, понизив его с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны. Как отмечается на сайте НБУ, коррекция обменного курса увеличит приток и продажу валютной выручки экспортерами, минимизирует спекуляции и позволит стабилизировать курсовые ожидания.

Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики, — сказано в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины рекордно повысил ключевую ставку —с 10% до 25%. В заявлении на сайте регулятора отмечается, что такое решение принято для защиты доходов и сбережений граждан, а также для снижения давления на валютном рынке и обеспечения курсовой стабильности. При этом представители Нацбанка отметили, что решение не повышать ставку с началом спецоперации было продиктовано его низкой вероятностью стать фактором стабилизации ожиданий и стимулом для удержания активов.