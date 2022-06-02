Нацбанк Украины рекордно повысил ключевую ставку Нацбанк Украины повысил ключевую ставку с 10% до 25%

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Гривна — национальная валюта Украины

Национальный банк Украины (НБУ) рекордно повысил ключевую ставку — сразу на 15 процентных пунктов, с 10% до 25%, пишет РИА Новости. Сообщается, что такое решение принято для защиты доходов и сбережений граждан, а также для снижения давления на валютном рынке и обеспечения курсовой стабильности.

Цель такого решительного шага вместе с другими мерами — защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке, — сообщает регулятор.

С июня 2020 года по март 2021 года ключевая ставка НБУ держалась на рекордно низкой отметке в 6%. Затем регулятор ее постепенно повышал, в последний раз 21 января 2022 года — на 1 процентный пункт, до 10% годовых.

Накануне Банк России наоборот принял решение в очередной раз снизить ключевую ставку. С 27 мая она составила 11% годовых вместо 14%. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны. В ЦБ также подчеркнули необходимость смягчения кредитных условий, так как кредитная активность банков в стране остается низкой.