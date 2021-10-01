На Украине заявили о плане раздела страны

В случае новых масштабных протестов на Украине существует угроза раздела территории страны между соседними государствами. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев признался , что он негативно относится к неконтролируемой «уличной демократии», поскольку она может привести страну к печальным последствиям и Украина просто не переживёт «третьего Майдана» — её просто разберут по частям страны-соседи.

На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <...> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнётся глобальное противостояние — нас просто поделят, — сказал политик.

Мураев также обратился к соотечественникам, предпочитающим «ужасный конец, чем ужас без конца». Он заявил, что подобная ситуация приведёт к десятилетиям переходного периода и привёл в пример Косово.

Ранее сообщалось, что пропрезидентская партия «Слуга народа» поставила перед Украиной цель «вернуть» Крым и Донбасс к 2030 году.