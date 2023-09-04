На Украине захотели отменить отсрочку от мобилизации возрастным студентам В Раде намерены отменить отсрочку от мобилизации студентам старше 30 лет

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине могут отменить отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, получающим второе высшее образование и достигшим 30-летнего возраста, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной рады. Отсрочки от мобилизации могут лишиться более 180 тысяч мужчин.

Законопроект № 9672 предусматривает внесение изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отменяющих отсрочки для некоторых категорий студентов. В частности, в документе говорится, что призыву на военную службу при мобилизации не будут подлежать соискатели высшего образования, «которые по дневной или дуальной формам получают образовательный уровень, который выше прежнего полученного образования студентами, для которых обучение стартовало не позже года достижения ими 30-летнего возраста».

Таким образом, в ряды ВСУ не будут призываться студенты, получающие высшее образование или повышающие его уровень и не достигшие при этом 30 лет.

Ранее украинское издание «Наши Деньги» сообщало, что в 2022 году количество студентов-мужчин в стране выросло на 82%. Статус студента по закону гарантирует отсрочку от призыва на армейскую службу.

С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения. Также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сроки военного положения за минувшие месяцы несколько раз продлевались.

Ранее сообщалось, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Утверждалось, что граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой. При этом посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий не смог подтвердить данную информацию украинским СМИ. Дипломат отметил, что ничего об этом не слышал.