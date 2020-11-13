На Украине сравнили планы Киева по Донбассу с «нацистским террором»

Планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных из Донбасса схожи с действиями нацистов, создававших концлагеря для расправы над неугодными. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Зеленский и его окружение идут по пути, которым шли только нацисты, и хотят сохранить свою власть с помощью «концлагерей». Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, — приводит ТАСС слова украинского политика.

Медведчук напомнил, что в соответствии с проектом закона, задержанием и переселением жителей Донбасса будет занимать Служба безопасности Украины (СБУ). Ранее украинская спецслужба уже обвинялась международными правозащитными организациями в создании «секретных тюрем». По словам парламентария, лагеря для интернированных также не будут подчиняться системе исполнения наказаний и следственным органам, что «может развязать руки для самой жестокой преступной расправы над неугодными».

Как писал NEWS.ru, 9 ноября кабинет министров Украины внёс в Верховную раду документ о принудительном отселении россиян на время боевых действий. В проекте закона говорится, что под интернированными понимаются те, кто принудительно отселён в определённые государством места, кто угрожает нападением или осуществляет агрессию. Также документ запрещает иностранцу покидать территорию Украины, если его решено отселить. Эти действия оправдываются обеспечением национальной безопасности.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе работает над выполнением Минских соглашений 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение конституционной реформы на Украине, в результате которой должна произойти децентрализация власти с учётом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.