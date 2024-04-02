На Украине снизили возраст мобилизации Зеленский подписал указ о снижении призывного возраста мобилизации до 25 лет

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине снизили призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский. Как говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы Украины, закон вступает в силу через день после его принятия.

В тексте закона о воинской обязанности <...> слова «27 лет» заменить на «25 лет». Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, — говорится в тексте.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тысяч граждан. По его словам, в масштабном призыве нет необходимости, если учесть ротации военных и поддержку со стороны западных союзников. При этом Шмыгаль подчеркнул, что украинская армия испытывает острую необходимость в артиллерийских снарядах. Кроме того, ВСУ нуждаются в ракетах большой и средней дальности.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проходящая на Украине мобилизация является попыткой создания «гитлерюгенда» в новом издании. По мнению главы государства, Киев может воспользоваться терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы подстегнуть молодых людей активнее идти в армию. Как отметил Путин, цель украинских властей — посеять панику в российском обществе.