На Украине предрекли появление «суперинфекции»

https://static.news.ru/photo/b47417fe-268a-11eb-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключает появления в стране так называемой «суперинфекции». Она может возникнуть в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В стране зафиксирована вспышка гриппа. Если он будет сочетаться с коронавирусом, тогда жители страны столкнутся с «суперинфекцией».

Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против COVID-19, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть «суперинфекция», когда сочетаются коронавирус с гриппом, — пояснил Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

Медик подчеркнул, что ношение масок и перчаток позволит уменьшить риск заражения гриппом и коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, на Украине зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19. За прошедшие 24 часа было выявлено 12 524 новых пациента, излечились 4962 человека, умер 191. Всего в стране было диагностировано 525 176 случаев заражения, болезнь сумели победить 238 811 человек. Жертвами пандемии стали 9508 украинцев.

Для снижения числа новых случаев заболевания власти ввели в стране «карантин выходного дня», когда в выходные работают только продуктовые магазины, почта, финансовые учреждения, заправки, СТО и аптеки. С критикой такой меры выступила общественный деятель Надежда Савченко. Она считает, что решение властей является «глупостью» и «преступлением» против жителей страны.