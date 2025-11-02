На Украине предложили ударить из РСЗО по противникам мобилизации

На Украине предложили ударить из РСЗО по противникам мобилизации Командир ВСУ Колесник предложил ударить из РСЗО по участникам драки в Одессе

В Одессе командир батальона БПЛА ВСУ Николай Колесник предложил ударить из РСЗО по участникам драки с сотрудниками территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) на рынке «7-й километр» во время мобилизационных мероприятий, сообщает украинское издание «Страна.ua». По его словам, батальон может «предоставить поддержку правоохранителям» и применить тяжелое вооружение.

Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, [квадрокоптерами] Mavic со сбросом, для особенно агрессивных, для успокоения, отработаем [РСЗО] Vampire, — заявил Колесник.

В свою очередь депутат Киевского горсовета Алина Михайлова высказалась в поддержку более жестких мер со стороны сотрудников ТЦК. Она задалась вопросом, почему военные не применили табельное оружие и не сделали «дополнительных отверстий».

Ранее в российских силовых структурах заявили, что призывы к ужесточению мобилизации на Украине стали ожидаемой реакцией на очередные провалы ВСУ на фронте. Вместе с массовыми рейдами ТЦК в украинских СМИ участились выступления проправительственных экспертов, оправдывающих усиление мобилизационных мер.