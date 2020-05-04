На Украине отменили проведение «Бессмертного полка»

Руководитель института национальной памяти Украины Антон Дробович напомнил, что в стране из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий. В связи с этим акция «Бессмертный полк» будет отменена.
Он порекомендовал людям не выходить на улицы ради собственной безопасности и здоровья,
Мы советуем не забывать, что война — 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти, рекомендуем отказаться от этой риторики «можем повторить», «деды сражались», и от того, что сеет вражду, смахивает на перетягивание каната. Это дремучий совок, к которому прибегает современная РФ, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, подавляющее большинство праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в России отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам попросил всех отметить День Победы в режиме самоизоляции. Он пообещал, что все запланированные торжества обязательно состоятся. Тем не менее 9 мая пройдут авиационные парады, а вечером в центрах городов
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