Европа

На Украине отменили проведение «Бессмертного полка»

17:15, 04 мая 2020
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель института национальной памяти Украины Антон Дробович напомнил, что в стране из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий. В связи с этим акция «Бессмертный полк» будет отменена.

Он порекомендовал людям не выходить на улицы ради собственной безопасности и здоровья, передаёт «Суспільне Новини». Кроме того, он призвал законными способами чтить память героев Второй мировой войны и не превращать это в «политическую возню».

Мы советуем не забывать, что война — 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти, рекомендуем отказаться от этой риторики «можем повторить», «деды сражались», и от того, что сеет вражду, смахивает на перетягивание каната. Это дремучий совок, к которому прибегает современная РФ, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, подавляющее большинство праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в России отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин в своём обращении к россиянам попросил всех отметить День Победы в режиме самоизоляции. Он пообещал, что все запланированные торжества обязательно состоятся. Тем не менее 9 мая пройдут авиационные парады, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы.

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