На Украине отменили проведение «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/11d95114-8e12-11ea-b537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель института национальной памяти Украины Антон Дробович напомнил, что в стране из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий. В связи с этим акция «Бессмертный полк» будет отменена.

Он порекомендовал людям не выходить на улицы ради собственной безопасности и здоровья, передаёт «Суспільне Новини». Кроме того, он призвал законными способами чтить память героев Второй мировой войны и не превращать это в «политическую возню».

Мы советуем не забывать, что война — 1939-1945 годы, рекомендуем использовать мак как символ памяти, рекомендуем отказаться от этой риторики «можем повторить», «деды сражались», и от того, что сеет вражду, смахивает на перетягивание каната. Это дремучий совок, к которому прибегает современная РФ, — подчеркнул он.